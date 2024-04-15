Президент поддержал решение губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина выдвинуться на второй губернаторский срок

Президент по видеосвязи провёл рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие региона, сообщает Кremlin.ru.

Глава региона доложил, в частности, о мерах поддержки военнослужащих СВО и их семей в Астраханской области.

"У нас сложилась живая связь с ребятами. Я стараюсь как можно чаще встречаться не только с командирами наших подшефных воинских частей, но и рядовыми бойцами. Им очень важно знать, что на малой родине их помнят и ждут, заботятся об их семьях", - сказал Игорь Бабушкин.

На единовременные выплаты участникам СВО и членам их семей из областного бюджета уже направлено 1,5 миллиарда рублей. В регионе введены 24 региональные меры социальной поддержки семей бойцов СВО. Совместно с федеральным Минздравом проработан вопрос открытия в Астрахани нового реабилитационного центра на базе областной клинической больницы. Астраханская область стала пилотной территорией по диспансеризации и глубокому обследованию участников боевых действий, получивших контузии.

В августе 2022 года Астраханская область взяла шефство над Кременским районом Луганской Народной Республики. Разработан совместный пятилетний план реализации специального инфраструктурного проекта по восстановлению.

Консолидированный бюджет Астраханской области за пять лет вырос с менее чем 60 миллиардов рублей в 2019 году до 90 миллиардов рублей в параметрах 2024 года. Собственные доходы увеличились на 20 миллиардов рублей в год.

"В рамках исполнения Ваших инициатив по реализации крупных инфраструктурных проектов и мер социальной поддержки поступления в регион средств из федерального бюджета увеличились вдвое: с 11,9 миллиарда рублей в 2019 году до планового показателя на 2024 год в объеме 21 миллиарда рублей. Все это позволяет нам в полной мере выполнять Ваши майские указы и обеспечивать реализацию широкого круга мер социальной поддержки", - сообщил глава Астраханской области.

Общий объем инвестиций в регион сегодня превышает 11 миллиардов рублей.

Отдельно Президент остановился на вопросе развития порта Оля.

"Вы упомянули о двух свободных экономических зонах – «Лотос» и порт Оля. Еще раз, если можно, вернемся к порту Оля, потому что он приобретает все более и более важное значение для нас. Как Вы оцениваете там ситуацию? Что, может быть, дополнительно нужно сделать для того, чтобы поддержать его развитие?", - обратился Владимир Путин к астраханскому губернатору.

Игорь Бабушкин сообщил: "Сейчас очень важно для увеличения грузопотока создание современного флота. Я неслучайно сегодня отдельно докладывал о перспективах развития судостроительной отрасли с использованием Южного центра судостроения и судоремонта, поскольку буквально в прошлом году наши судостроители заложили контейнеровозы и сухогрузы № 00108 – такой тип, который может работать на Каспии, поскольку Каспийское море достаточно мелкое. При этом они могут перевозить как наливные, так и насыпные грузы, нефтегрузы. Очень важно, чтобы программа по модернизации судов была продолжена. Сегодня протяженность всего Волго-Каспийского канала, проходные глубины достигнуты до 4,5 метра. Мы с Вами ранее об этом говорили, я Вам отдельно докладывал. И еще раз повторю: благодаря Вашему поручению сегодня эта задача выполнена, что значительно повлияло на рост грузоперевозок. Наши портовые мощности сегодня составляют 16 миллионов тонн. Есть определенный запас. Сейчас ведутся работы по обустройству контейнерного терминала в порту Оля в рамках как раз работы и деятельности особой экономической и портовой зоны".

Президент поблагодарил губернатора и подчеркнул, что над развитием коридора «Север – Юг» предстоит большая совместная работа.

"В целом, Игорь Юрьевич, у Вас все получается. Все никогда, наверное, не получается, но основные задачи решаются и решаются вполне удовлетворительно. Желаю Вам успехов. Конечно, нужно выйти к людям и в ходе предварительной избирательной кампании, перед голосованием по соответствующим кандидатурам нужно получить их оценки и их наказы, их мнение о том, что нужно сделать для развития Астрахани и Астраханской области в ближайшее время. Желаю Вам успехов", - сказал Владимир Путин.