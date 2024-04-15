Арестован мужчина, пытавшийся поджечь здание правительства во Владимире

Мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области, арестовали на два месяца.

Во время заседания суда 24-летний безработный Владислав А. практически все время молчал и выступал против присутствия журналистов, пишет Life.

13 апреля мужчина пытался бросить бутылку с зажигательной смесью в окно здания, но у него не получилось, тогда он пошел поджигать машину вице-губернатора, но и тут его ждала неудача. Поджигателя задержали, он дал признательные показания.

Задержанный, возможно, "находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО)", заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.