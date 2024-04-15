В Перми сервисы кикшеринга приостановили работу "из-за невыполнимых требований"

В Перми сервисы кикшеринга приостановили работу, сообщает РБК-Пермь.

По данным пресс-службы сервиса "МТС Юрент", в краевой столице сервис столкнулся с "невыполнимыми требованиями" со стороны местных властей.

"В частности, наши самокаты запретили парковать в центре города, не предложив альтернативной парковки за пределами этой территории. При этом наше письмо в администрацию города с предложением инвестировать в строительство парковок в Перми осталось без ответа. Кроме того, наши самокаты стали эвакуировать даже в тех местах, где запрет на парковку не действовал. Оценку действиям властей Перми дадут надзорные органы", — говорится в сообщении.

Сервис продолжит настаивать на конструктивном диалоге с властями. Там рассчитывают на возобновление работы в городе в ближайшее время. В компании заявляют, что в рамках внутренней стратегии "Год безопасного самоката", рубль с каждой поездки МТС Юрент будет направлять на строительство инфраструктуры в городах.

26 марта депутаты гордумы в рамках пленарного заседания приняли поправки в Правила благоустройства территории города Перми. Ранее их одобрил профильный комитет. Согласно изменениям, электросамокаты теперь можно размещать исключительно на велопарковках. Несмотря на запрет, сервисы возобновили работу. Администрация Перми приступила к эвакуации электросамокатов. Только за первые три дня работы было эвакуировано более 500 самокатов.