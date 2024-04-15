В Москве запустили онлайн-сервис бронирования мест для пикника в парках

В столичных парках запустили сервис онлайн-бронирования мест для пикников в московских парках. Аренда будет платной.

На сайте столичной мэрии сообщается, что парки в городе оборудовали противопожарными мангалами с ящиками для угля и песка, урнами и щитами с правилами безопасности. Теперь такие места можно будет забронировать только через единую билетную систему.

"При онлайн-бронировании можно выбрать удобное время и место, аренда площадок платная", - сообщили в мэрии.

Оборудованные площадки предлагается бронировать в парке у Борисовских прудов в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", в ландшафтном заказнике "Лианозовский", в пикниковой зоне в Серебряном бору, лесопарке "Кусково".