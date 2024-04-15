В России возобновилась работа над сверхтяжелой ракетой для полетов на Луну и Марс

РКЦ "Прогресс" вернулся к работе над проектом сверхтяжелой ракеты для освоения Луны и Марса, сейчас формируется программа для создания ракетно-космического комплекса, сообщил гендиректор центра Дмитрий Баранов в эфире телеканала "Самара 24".

"У нас был заключен государственный контракт на технический проект по сверхтяжелой машине, но в определенный момент государственный заказчик в лице госкорпорации ("Роскосмос" - ред.) решил, что эти работы надо временно приостановить… Сейчас формируется программа создания этого комплекса, но эта работа еще не закончена", - сказал Баранов.

По его словам, есть "различные вариации" создания сверхтяжелой ракеты, в том числе на базе первой ступени разрабатываемой сейчас ракеты среднего класса "Союз-5" с двигателями РД-101. Также обсуждается внедрение многоразовых ступеней и использование в качестве топлива метана, передает РИА Новости.

На прошлой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на создание российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу, по предварительным оценкам, будет выделено около 600 млрд руб.