В Екатеринбурге водитель выплатит подростку 3 000 000 за ДТП, приведшее к коме

Чкаловский районный суд Екатеринбурга обязал виновника ДТП выплатить 3 млн рублей подростку, впавшему по его вине в кому. Подробнее об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла 12 апреля 2022 года, когда водитель "Киа Рио" нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на 15-летнего подростка. Здоровью школьника был причинен тяжкий вред, который привел к развитию комы 2 степени. В июле 2022 года ребенку установлена инвалидность.

В сентябре 2022 года приговором суда водитель был осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Позднее прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда пострадавшему в размере 3 млн рублей.

Суд требования удовлетворил, решение в силу пока не вступило. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.