Сына первого Генпрокурора России нашли мертвым в Москве

В Москве найден мертвым сын экс-генпрокурора РФ Валентина Степанкова.

По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Как пишет Mash, тело 47-летнего Дениса Степанкова в его квартире на Дубининской улице обнаружил отец погибшего, когда пришел к нему в гости. Следов насилия на теле нет, смерть была естественной. Предварительная причина — сердечная недостаточность, сообщает телеграм-канал.

Валентин Степанков занимал пост генпрокурора России в 1991-1993 годах.