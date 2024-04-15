Макрон попросит Си Цзиньпина помочь устроить "олимпийское перемирие"

Президент Франции Эммануэль Макрон не оставляет надежды на "олимпийское перемирие": прекращение огня в зоне российско-украинского конфликта на время Олимпиады в Париже. Глава государства заявил, что во время визита во Францию китайского лидера Си Цзиньпина на следующей неделе попросит коллегу поддержать инициативу. Также Макрон рассчитывает, что огонь не будет вестись в период Олимпиады в секторе Газа и в Судане.

"Мы будем работать над олимпийским перемирием. Я постараюсь привлечь к этой работе многих наших партнеров. Через несколько недель в Париж приедет председатель КНР, я попрошу его помочь мне", - заявил Макрон в эфире BFMTV.

Ранее и Москва, и Киев скептически отнеслись к предложению Макрона об "олимпийском перемирии", особенно если учесть, что у обеих сторон есть претензии к Международному олимпийскому комитету и тому, как МОК собирается проводить Олимпиаду.