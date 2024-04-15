В Калининграде репатриантам начнут выплачивать "подъемные" субсидии

В Калининградской области вводят единоразовую выплату для поддержки репатриантов. Они смогут получить пособие в размере 32 тыс. руб. на человека, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

Также репатриантам компенсируют подтвержденные расходы на "социальную адаптацию": медицинское освидетельствование, верификацию ученых степеней, званий и образования, квалификации, полученной за рубежом. Также может быть компенсирована аренда квартиры за полгода. При этом общая сумма компенсации не будет превышать 135 тыс. руб.

"Еще одной мерой поддержки станет сервисный центр. Специалисты учреждения будут оказывать консультацию, содействовать в оформлении документов и помогать на всех этапах переезда. Открытие планируется в конце апреля", - сообщил губернатор.