В России мигрантам могут запретить покупать оружие, если они не состоят на воинском учете

Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов предложили запретить покупать оружие получившим гражданство России мигрантам, если такой человек не встал на воинский учет.

Политики внесли соответствующий законопроект в Госдуму. Предложено не выдавать лицензию на покупку оружия гражданам России, не представившим документов о воинском учете по месту жительства или пребывания. По мнению политиков, сегодня мигранты сразу после получения российского гражданства оформляют разрешение на оружие без особых ограничений. При этом "новые россияне" не встают на воинский учет.

"Возникает справедливый вопрос: для чего понадобилось оружие? Предлагается установить запрет на приобретение оружия в случае отсутствия сведений о воинском учете по месту жительства или месту пребывания", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

После теракта в "Крокусе" перед российскими властями в очередной раз встала проблема не только контроля и безопасности в целом, но и в полный рост встал вопрос мигрантов, правил их пребывания, контроля их нахождения на территории РФ. Президент Владимир Путин поручил разработать систему дополнительных профилактических мер по борьбе с незаконной миграцией – так, в стране может появиться и новое ведомство по вопросам миграционной политики и межнациональных отношений. Предполагается, что это может быть как министерство, так и федеральное агентство с широкими полномочиями, которое будет подчиняться напрямую главе государства.

Ранее Министерство внутренних дел России разработало и внесло на рассмотрение кабмина проект федерального закона об условиях въезда, выезда и пребывания в стране иностранных граждан и лиц без гражданства. Ведомство считает необходимым снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех прибывающих в страну иностранцев. Процедуры надо пройти в течение 30 дней с момента въезда либо при обращении за патентом или при оформлении разрешения на работу. Сдать биометрические данные можно будет заранее в представительствах МВД.