Владимир Якушев контролирует ход борьбы с паводком в Курганской области

14 апреля полпред Владимир Якушев вместе с губернатором региона Вадимом Шумковым выехал в садоводческое товарищество микрорайона Вороновка города Курган. На месте они призывали жителей эвакуироваться, обсудили дополнительные меры и алгоритмы работы задействованных служб при паводке.

Также Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В центре внимания вопросы эвакуации населения, уровень воды в реке Тобол растет. Профильным службам и ведомствам поставлены задачи по дополнительной проработке схем движения транспорта при эвакуации с учётом разных сценариев развития паводковой обстановки в Курганской области.