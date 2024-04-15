На стройке в Москве мигранты устроили массовую драку из-за арматуры

14 граждан Узбекистана и 16 граждан Таджикистана устроили массовую драку на стройке на востоке Москвы.

Как сообщил РИА Новости источник, конфликт начался из-за строительной арматуры, которую не поделили бригады.

СУ СКР по Москве возбудил уголовное дело о хулиганстве. Устанавливаются лица, причастные к драке.

Ранее сообщалось, что в Москве в ходе масштабного рейда против незаконной миграции выявлено свыше 6 тысяч нарушений. По информации МВД РФ, 836 нелегалов решено выдворить из страны. Также в рамках проводимого мероприятия установлены 22 находящихся в розыске человека.