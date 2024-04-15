11 человек и компаний попросили власти Швейцарии снять с них антироссийские санкции

С начала СВО в феврале 2022 года власти Швейцарии получили 11 обращений от частных лиц и компаний с просьбой исключить их из швейцарских санкционных списков. В Министерстве экономики Швейцарии сообщили, что один человек был исключен из санкционных списков, дела остальных десяти находятся в процессе рассмотрения. Отмечается, что лицо, исключенное из санкционного списка, ранее было выведено из-под действия санкций и в ЕС, потому у Швейцарии "более не было юридических оснований для того, чтобы держать этого человека в черном списке", передает Keystone-SDA.

Имя этого человека министерство не назвало. Однако этот случай может оказаться не последним: на прошлой этой неделе Европейский суд отменил санкции в отношении российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Пока они находятся в швейцарском санкционном списке.

По данным Госсекретариата по экономике (SECO, автономное подразделение Минэкономики Швейцарии, курирует санкции), в санкционный список Швейцарии в отношении России включены 1703 физических лица и 421 компания.

Все физические и юридические лица имеют в Швейцарии право обратиться в министерство экономики с ходатайством об исключении из санкционного списка. Как говорят в министерстве, рассмотрение таких запросов является юридически сложным и длительным процессом и обычно занимает несколько месяцев.