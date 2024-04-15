В Тюменской области эвакуируют жителей восьми сел и деревень из-за паводка

Плановая эвакуация объявлена в населенных пунктах Упоровского района Тюменской области с 15 апреля, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Решение принято по итогам районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Подтопление грозит следующим населенным пунктам: села Упорово, Коркино, Бызово, Николаевка, деревням Черная, Чащина, Губина и Старая Шадрина.

"Жителей, чьи домовладения подпадают в зону вероятного подтопления, призывают заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества, сельскохозяйственных и домашних животных и спокойно переехать к родственникам, друзьями или в пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

По данным информационного центра, на сегодняшний день фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от 18 до 54 сантиметров. Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, сегодня прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанское также идет эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону возможного подтопления.

В реке Тобол, напротив, уровень воды, несколько снизился. Власти сообщают, что это связано с прохождением ледохода.