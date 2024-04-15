Не стало знаменитого летчика-испытателя Анатолия Квочура

Скончался герой России, заслуженный летчик-испытатель СССР Анатолий Квочур. Ему был 71 год, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация.

Квочур испытывал множество моделей и модификаций военных самолетов, в том числе истребители-бомбардировщики Су-17, истребители МиГ-29 и МиГ-31. Освоил более 90 типов летательных аппаратов и их модификаций, в том числе девять ЛА стран НАТО.

В 1995-м году Квочур выполнил сверхдальний перелет на одноместном Су-27 в Австралию, в 1999-м дважды перелетел через Северный полюс.

Общий налет Квочура составлял около 4,8 тыс. часов, из них 3,5 тыс. – испытательные полеты.