Песков назвал запрет ввоза алюминия, меди и никеля "обоюдоострым оружием"

Новые антироссийские санкции, включающие запрет на ввоз алюминия, меди и никеля, ударят и по тем, кто их вводит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эти санкции — "обоюдоострое оружие". "И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит", — сказал представитель Кремля. Его цитирует РИА Новости.

Песков отметил, что после введения санкций произошла дестабилизация цен на этом сегменте рынка.

Сообщалось, что цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на фоне новых санкций США и Великобритании против России выросли на 9,4%, на никель — на 8,8%. К 8:30 мск цены на алюминий составили $2494 за тонну, никель — $17,17 тыс. за тонну.

12 апреля США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского производства, а также запретили американским компаниям оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, реэкспорт, продажу или поставки. Из-за санкций LME и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России.