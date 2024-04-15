Муж блогера Лерчек хочет от нее 1,2 миллиарда

Артем Чекалин хочет взыскать со своей жены Валерии (блогер Лерчек), более 1,2 млрд руб.

Такую сумму он хочет получить в результате развода, который ждет пару, сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами дела. Чекалин претендует и на автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 млн руб.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) собралась развестись со своим мужем Артемом. Соответствующее заявление зарегистрировано в суде. Сведения об этом появились на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы. Беседа назначена на 14.35 25 марта.