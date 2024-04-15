Госдума может запретить иностранцам покупать оружие

В Госдуму внесен законопроект о запрете на приобретение оружия иностранными гражданами.

Отмечается, что предотвращение правонарушений в области оборота оружия со стороны иностранцев имеет в настоящий момент чрезвычайную актуальность и исключительное общественное значение. Потому что количество случаев с использованием оружия среди иностранцев по-прежнему остается высоким.

Сейчас по закону иностранцам можно приобретать гражданское оружие на территории России, а также ввозить в страну и вывозить из страны гражданское оружие. Авторы указывают, что в отношении иностранных граждан вне зависимости от их миграционного статуса нет достоверных данных о наличии у них оружия.