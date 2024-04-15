15 Апреля 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: скриншот с видео / t.me/bazabazon

Пенсионерку, взорвавшую петарду в пермском ДК Солдатова, выписали из больницы

Пенсионерку, взорвавшую петарду в ДК Солдатова, выписали из больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минздрава.

На женщину было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия". Ее могут приговорить к принудительным работам, реальному сроку в колонии, либо штрафу от 500 тыс. до 1 млн руб.

Напомним, 17 марта в уборной ДК им. Солдатова 64-летняя посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. Иных пострадавших нет.

Позднее женщина дала показания, сообщив, что в феврале у нее сняли деньги с кредитной карточки "Сбербанка". Вскоре после этого с ней связались мошенники и сообщили, что вернут ей средства после того, как она выполнит их задание. От нее потребовали, чтобы она купила самую мощную петарду, подожгла ее в туалете и бросила в сотрудников избирательного участка.

Женщина приобрела пиротехнику, зажгла ее, но в последний момент передумала кидать ее в людей и попыталась потушить, однако не успела, петарда взорвалась. Пенсионерка получила серьезные ранения рук.

В свой банк женщина не обращалась, заявление не писала, поверив мошенникам на слово.

Теги: пенсионерка, петарда, ДК Солдатова, УИК, голосование, выборы, мошенники


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