15 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге толпа иностранцев напала на прохожего, выгуливавшего собаку

В районе Автовокзала в Екатеринбурге несколько лиц неславянской внешности избили прохожего. Делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Инцидент произошел накануне из-за собаки пострадавшего, которая облаяла идущего мимо иностранца. Последнему это не понравилось и тот начал материться на четвероногого, на что хозяин пса сделал прохожему замечание, попросив не кричать и не грубить. В тот момент на владельца собаки кто-то начал кричать из окна.

По словам пострадавшего, из дома выбежал один из иностранцев, достал раскладной нож и попытался порезать его и собаку. Затем из подъезда выбежали еще двое. Кто-то забрал у первого нож, начал звонить в полицию, а владельца животного избили шестеро иностранцев.

При этом, в паблике "Злой Екатеринбург" сообщают, что прохожий, которого облаял четвероногий, вообще был ни при чем в ходе дальнейшей потасовки, замечание было сделано именно парням из окна, на что те и выбежали разбираться. Судя по опубликованному видео, нападавшими могли быть подростки, всего их было трое, а сам хозяин пса долгое время от них уворачивался и отбивался, дожидаясь полиции. Однако та, как сообщают свидетели, так и не приехала.

На инцидент обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад.

"В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге между местным жителем и мужчиной неславянской внешности произошел конфликт. В результате произошедшего к последнему присоединились знакомые и стали наносить побои местному жителю. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка", - добавили в пресс-службе СКР.

Напомним, что только на прошлой неделе группа лиц неславянской внешности напала на проходящего мимо мужчину. Тот шел, разговаривая по телефону, когда на него внезапно налетел идущий мимо незнакомец и повалил на землю. Затем к ним подбежали еще несколько человек и начали избивать лежащего. Когда пострадавший пришел к следователю, он рассказал, что там также находилась женщина, двух сыновей которой избили накануне таким же образом.

Теги: Екатеринбург, Автовокзал, мигрант, избиение, собака


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