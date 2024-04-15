Всемирный совет церквей может принять в свои ряды украинских раскольников

Глава украинских раскольников Сергей Думенко ("митрополит Епифаний") посетил штаб-квартиру Всемирного совета церквей (ВСЦ) по приглашению генсека этой организации Джерри Пиллэя.

Как сказал Пиллэй, встреча была очень полезной. Его глубоко впечатлило стремление Думенко прекратить военный конфликт и найти приемлемое для всех решение. Были обсуждены потенциальные будущие шаги.

Также были проведены консультации по вопросу обретения членства в ВСЦ.

"Правблог" пишет, что ВСЦ рассматривает прием раскольников в свои ряды. А бывший патриарший экзарх Африки митрополит Леонид уверен, что "выходить из ВСЦ нужно было еще вчера". Так, на последней конференции в составе официальной делегации РПЦ он услышал только обвинения в наш адрес.

Интересно, что РПЦ не вошла в ВСЦ при Сталине, поскольку Совещание предстоятелей и представителей православных автокефальных церквей в Москве 1948 года осудило экуменическое движение, враждебное православию. Это произошло при Хрущеве, когда началось сближение с Западом, в 1961 году. Многие верующие до сих пор недоумевают, что РПЦ делает в этой экуменической организации, и недовольны этим.