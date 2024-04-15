15 Апреля 2024
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Фото: МЧС по Свердловской области

В Томске разберут участок дороги, чтобы избежать размыва дамбы

Размытую дорогу к озеру-старице Сенная Курья в Томске частично разберут, чтобы поток воды не бил в дамбу, ограждающую опору Коммунального моста. Об этом сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня в Telegram-канале.

"Мощный поток реки из-за крутого перегиба бьет в потоконаправляющую дамбу и размывает ее. Специалисты заверяют — бетонная основа конструкции самого моста глубоко под землей и в безопасности",— написал Махиня.

По его словам, чтобы перенаправить поток, принято решение разобрать участок дороги вдоль Курьи, так как он создает перемычку и направляет воду на насыпь. После завершения паводка дорогу восстановят, пообещал мэр.

Спасатели ожидают резкий подъем уровня воды в Томи и Оби в период с 15 по 17 апреля. Ранее глава Томского района Вячеслав Черноус сообщил, что из трех сел под Томском, отрезанных от регионального центра в результате паводка, эвакуируют жителей. В зоне затопления остаются несколько сел и садоводческих товариществ.

Теги: томск, дамба, паводок


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