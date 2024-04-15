В Казахстане криминализировали домашнее насилие

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал пакет поправок, криминализирующих семейно-бытовое насилие. Преступления за педофилию и убийство детей, например, будут предусматривать наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее поправки одобрил парламент республики.

Поправки криминализируют побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью: теперь это не административная, а уголовная статья. За истязание грозят общественные работы до 600 часов либо лишение свободы до трех лет. За нанесение среднего вреда здоровью — лишение свободы до двух лет. За тяжкий вред здоровью — от трех до восьми лет заключения.

Также в Уголовный кодекс вводится новая статья о сексуализированных домогательствах к лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Запрещается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, а также в случаях повторного причинения легкого вреда здоровью через год после примирения сторон.

На ужесточение наказаний за бытовое и семейное насилие власти пошли после резонансного случая смерти Саланат Нукеновой: ее до смерти избил бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Свою жену он насмерть забил прямо в ресторане.