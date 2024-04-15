Мизулина обратилась к следователям из-за избиения ямальского подростка детьми мигрантов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение главе следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку избиения подростка в Новом Уренгое детьми мигрантов, передает корреспондент Накануне.RU.

Об инциденте очевидцы сообщили в выходные. Все началось с того, что подросток из страны ближнего Зарубежья в соцсетях оскорблял другого школьника. Тот ему отвечал тем же. В какой-то момент задира предложил оппоненту сходить в компьютерный клуб "Колизей" "просто поговорить", и когда школьник пришел по указанному адресу, тот напал на него исподтишка с толпой "братьев", хотя конфликт уже "вроде бы был исчерпан". Затем пострадавшего парня вывели в подъезд соседнего дома и избили его еще раз. Избиения снимали на видео.

В пресс-службе СКР сообщили, что главе ведомства Александру Бастрыкину представят доклад по факту нарушения прав несовершеннолетних. В региональном управлении начали доследственную проверку.

"В социальных медиа сообщалось о фактах избиения и травли несовершеннолетних в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа со стороны подростков – детей мигрантов", - говорится в сообщении.

Итоги проверки представят в Центральный аппарат СК.