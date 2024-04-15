СБУ грозит спикеру УПЦ тюрьмой

СБУ вручила подозрение заместителю главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерею Николаю Данилевичу по двум статьям: нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и оправдание "агрессии России".

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Священник якобы делал все это, руководя зарубежными епархиями УПЦ, и под видом духовной опеки беженцев "пропагандировал российские нарративы". В том числе будто бы призывал сотрудничать с законными властями в российских регионах. Таким образом он "пытался повлиять на сознание украинцев за рубежом" и дискредитировать украинский режим на международной арене. Это информационно-подрывная деятельность против режима, заключила СБУ.

Накануне служба нагрянула к иерею с обыском. Его обвинили в наличии российского гражданства. СБУ выложила какие-то фотографии российских документов, на которых ничего невозможно разобрать. Ему грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Православный публицист Александр Вознесенский резко отрицательно оценивает деятельность Данилевича в последние годы. Он считает, что тот фактически был двигателем "феофаниевского раскола", то есть демонстративного отделения УПЦ от РПЦ после собрания в Феофании 27 мая 2022 года, которое приняло такое решение. Он будто бы получал поддержку римо-католиков, которые оказывали ему помощь в построении сети приходов в Европе. На днях он принял участие во встрече с представителями Конференции европейских церквей, где умолчал о гонениях против УПЦ и лишь выразил благодарность за поддержку развития этих приходов. Так что предательство Церкви (по мнению Вознесенского) не спасло Данилевича от преследования. И это урок другим.

Бывший патриарший экзарх Африки митрополит Леонид тоже отмечает, что "предателей и любителей усидеть на двух стульях никто не любит".

"Решили "договариваться", мы же не москали, мы свои. Теперь все увидели, что и кто из себя представляет. Италия, как видим, тоже не спасла. Посадить не посадят, но попугают и с крючка не слезет уже. Вся эта кампания "без МП" с самого начала была обречена. В сотый раз повторюсь - жаль простых верующих, которых предали и бросили свои иерархи и клирики (за исключением немногих)", - пишет иерарх, имея в виду, что УПЦ подчеркивает своб независимость от РПЦ (УПЦ "без МП").