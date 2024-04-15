СБУ грозит спикеру УПЦ тюрьмой

15 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Политика В бывшем СССР
Фото:Накануне.RU

СБУ грозит спикеру УПЦ тюрьмой

СБУ вручила подозрение заместителю главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерею Николаю Данилевичу по двум статьям: нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и оправдание "агрессии России".
Читайте также:

Священник якобы делал все это, руководя зарубежными епархиями УПЦ, и под видом духовной опеки беженцев "пропагандировал российские нарративы". В том числе будто бы призывал сотрудничать с законными властями в российских регионах. Таким образом он "пытался повлиять на сознание украинцев за рубежом" и дискредитировать украинский режим на международной арене. Это информационно-подрывная деятельность против режима, заключила СБУ.

Накануне служба нагрянула к иерею с обыском. Его обвинили в наличии российского гражданства. СБУ выложила какие-то фотографии российских документов, на которых ничего невозможно разобрать. Ему грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Православный публицист Александр Вознесенский резко отрицательно оценивает деятельность Данилевича в последние годы. Он считает, что тот фактически был двигателем "феофаниевского раскола", то есть демонстративного отделения УПЦ от РПЦ после собрания в Феофании 27 мая 2022 года, которое приняло такое решение. Он будто бы получал поддержку римо-католиков, которые оказывали ему помощь в построении сети приходов в Европе. На днях он принял участие во встрече с представителями Конференции европейских церквей, где умолчал о гонениях против УПЦ и лишь выразил благодарность за поддержку развития этих приходов. Так что предательство Церкви (по мнению Вознесенского) не спасло Данилевича от преследования. И это урок другим.

Бывший патриарший экзарх Африки митрополит Леонид тоже отмечает, что "предателей и любителей усидеть на двух стульях никто не любит".

"Решили "договариваться", мы же не москали, мы свои. Теперь все увидели, что и кто из себя представляет. Италия, как видим, тоже не спасла. Посадить не посадят, но попугают и с крючка не слезет уже. Вся эта кампания "без МП" с самого начала была обречена. В сотый раз повторюсь - жаль простых верующих, которых предали и бросили свои иерархи и клирики (за исключением немногих)", - пишет иерарх, имея в виду, что УПЦ подчеркивает своб независимость от РПЦ (УПЦ "без МП").

Теги: СБУ, УПЦ, украина, николай данилевич


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети