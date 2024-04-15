За мобилизованных разрешат не платить за воду и газ, если в квартире нет счетчиков

Правительство России разрешило семьям мобилизованных не платить за воду и газ за своих отсутствующих родственников, если в квартире невозможно установить индивидуальные приборы учета. Принято соответствующее постановление.

"Сейчас при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан. Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции", - говорится в сообщении правительства.

Чтобы получить такую льготу, родственникам нужно будет предоставить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации.