Wildberries выплатит полмиллиона клиенту из Екатеринбурга, получившему неисправный компьютер

15 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область
Фото: nakanune.ru

Wildberries выплатит полмиллиона клиенту из Екатеринбурга, получившему неисправный компьютер

Суд обязал Wildberries выплатить жителю Екатеринбургу около полумиллиона рублей за продажу неисправного компьютера. Подробнее о том, как уралец смог отсудить у интернет-магазина сумму, превышающую цену компьютера в пять раз, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Еще в марте 2023 года Денис заказал через Wildberries игровой компьютер Lenovo за 102 тыс. 168 рублей. При выдаче ему сообщили, что проверить работоспособность техники клиент может в домашних условиях, и, если обнаружит неисправность, имеет право вернуть товар. Дома компьютер не включился, а оформить возврат через официальный сайт не получилось. Тогда Денис написал в компанию претензию, в которой отказался от договора купли-продажи и потребовал вернуть как уже потраченные деньги, так и разницу между купленным компьютером и аналогичной моделью на момент удовлетворения всех требований по выплатам. Однако в интернет-магазине ему сообщили информацию совершенно противоположную той, какую дали в пункте выдачи и, раз недостатки были выявлены в момент эксплуатации, а не получения товара, необходимо обращаться в сервисный центр.

Независимый эксперт выявил, что компьютер не работает из-за неисправной материнской платы, ее цена на момент исследования составляла 180 тыс. рублей.

Денис подал иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга о защите прав потребителя и потребовал взыскать с ответчика:

  • стоимость компьютера – 102 тыс. рублей;
  • разницу между ценой товара на момент покупки и ценой аналогичного товара на дату удовлетворения требований – 20,3 тыс. рублей;
  • неустойку за нарушение сроков возврата уплаченной суммы – 181 тыс. рублей с продолжением начисления процентов по день фактического удовлетворения требования, компенсацию морального вреда – 20 тыс. рублей;
  • расходы по оплате услуг специалиста – 6 тысяч рублей;
  • почтовые расходы;
  • штраф.

Суд удовлетворил требования частично и взыскал с ООО Wildberries в пользу истца общую сумму в размере 477,5 тыс. рублей. Также суд обязал ответчика выплачивать по 1% неустойки с цены компьютера и с суммы убытков 20,3 тыс. рублей до момента фактической оплаты долга.

Ответчик захотел обжаловать решение и обратился в Свердловский областной суд. Однако, вместо возможности не выплачивать своему клиенту порядка полумиллиона рублей, продавец только обратно получит свой сломанный компьютер. В остальном решение оставлено без изменения.

Теги: компьютер, Wildberries, клиент, суд, выплата


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети