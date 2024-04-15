Wildberries выплатит полмиллиона клиенту из Екатеринбурга, получившему неисправный компьютер

Суд обязал Wildberries выплатить жителю Екатеринбургу около полумиллиона рублей за продажу неисправного компьютера. Подробнее о том, как уралец смог отсудить у интернет-магазина сумму, превышающую цену компьютера в пять раз, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Еще в марте 2023 года Денис заказал через Wildberries игровой компьютер Lenovo за 102 тыс. 168 рублей. При выдаче ему сообщили, что проверить работоспособность техники клиент может в домашних условиях, и, если обнаружит неисправность, имеет право вернуть товар. Дома компьютер не включился, а оформить возврат через официальный сайт не получилось. Тогда Денис написал в компанию претензию, в которой отказался от договора купли-продажи и потребовал вернуть как уже потраченные деньги, так и разницу между купленным компьютером и аналогичной моделью на момент удовлетворения всех требований по выплатам. Однако в интернет-магазине ему сообщили информацию совершенно противоположную той, какую дали в пункте выдачи и, раз недостатки были выявлены в момент эксплуатации, а не получения товара, необходимо обращаться в сервисный центр.

Независимый эксперт выявил, что компьютер не работает из-за неисправной материнской платы, ее цена на момент исследования составляла 180 тыс. рублей.

Денис подал иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга о защите прав потребителя и потребовал взыскать с ответчика:

стоимость компьютера – 102 тыс. рублей;

разницу между ценой товара на момент покупки и ценой аналогичного товара на дату удовлетворения требований – 20,3 тыс. рублей;

неустойку за нарушение сроков возврата уплаченной суммы – 181 тыс. рублей с продолжением начисления процентов по день фактического удовлетворения требования, компенсацию морального вреда – 20 тыс. рублей;

расходы по оплате услуг специалиста – 6 тысяч рублей;

почтовые расходы;

штраф.

Суд удовлетворил требования частично и взыскал с ООО Wildberries в пользу истца общую сумму в размере 477,5 тыс. рублей. Также суд обязал ответчика выплачивать по 1% неустойки с цены компьютера и с суммы убытков 20,3 тыс. рублей до момента фактической оплаты долга.

Ответчик захотел обжаловать решение и обратился в Свердловский областной суд. Однако, вместо возможности не выплачивать своему клиенту порядка полумиллиона рублей, продавец только обратно получит свой сломанный компьютер. В остальном решение оставлено без изменения.