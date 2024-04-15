В Москве остановлена работа клиники пластического хирурга Хайдарова

В Москве остановлена работа клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова. Причина – уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, ставших причиной смерти.

16 февраля в клинике пластической хирургии ООО "Ай Кью Пластик", расположенной на севере Москвы, прооперировали 36-летнего пациента. На следующие сутки после выписки мужчине стало плохо, он обратился в ту же клинику. Там ему сделали вторую операцию. Позже его увезли в другую больницу, где он впал в кому и умер.

По месту жительства фактического руководства клиники, генерального и исполнительного директора, главного врача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога и в помещении клиники ООО "Ай Кью Пластик" прошли обыски, проведены иные следственные мероприятия. Бенефициаром клиники пластической хирургии ООО "Ай Кью Пластик", а также ряда других аналогичных учреждений является Тимур Хайдаров. Следователи проверяют информацию о том, что схожих с описанным выше случаев было много, сообщает СКР.