Воспитателям садиков и преподавателям вузов обещают снизить бумажную работу

Для воспитателей детсадов, а также преподавателей колледжей и вузов, могут снизить объем бумажной работы. Такой законопроект уже подготовлен и будет внесен в Госдуму в ближайшее время, заявила председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

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По ее словам, законопроект аналогичен закону о "разбюрократизации" школ, где формально учителя должны заполнять "только" пять видов документов. В садиках это может быть еще меньше, а в вузах решение будет принимать Минобрнауки. Если закон будет быстро принят, то он заработает уже с нового учебного года.

Напомним, согласно приказу Минпросвещения РФ, учителя обязаны заполнять: рабочую программу учебного предмета, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристику на обучающегося (по запросу). Однако первые четыре документа нужно умножать на количество классов и предметов. Так, если учитель ведет физику в 7-11 классах, то ему нужно подготовить пять рабочих программ — для каждого класса. Если же учитель ведет в пяти классах русский язык и литературу, то нужно готовить десять таких документов. То же самое касается журнала учета успеваемости, внеурочной деятельности и плана воспитательной работы. Также заполняются отчеты об исполнении каждого вида работы. Поэтому по факту на педагоге по-прежнему может "висеть" не один десяток документов.

В итоге бюрократический абсурд в школах и вузах продолжается, заявила недавно в Совете Федерации председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. В конце прошлого года советник главы Рособнадзора Наталья Алтыникова признала, что образовательные организации задыхаются под гнетом различных бумаг, отчетов и мониторингов.