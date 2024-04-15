Эксперты: Великобритания не сможет конфисковать активы России

Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы в стране из-за отсутствия на это законных оснований, пишет Politico со ссылкой на экспертов в области санкционного права.

По данным издания, также Лондон опасается, что это негативно повлияет на будущие мирные переговоры и санкционный режим.

Британский юрист и эксперт по санкциям Фрэнсис Бонд заявил, что даже для конфискации прибыли от российских активов могут потребоваться годы или десятилетия.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представил странам - членам сообщества предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Предусматривается, что 90% доходов пойдут в Европейский фонд мира, еще 10% - в бюджет ЕС. В Кремле заявили, что попытка Еевросоюза использовать доходы от замороженных российских активов - еще один шаг к разрушению юридических основ европейского права.