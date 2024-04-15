Семьи не будут платить коммуналку за мобилизованных

Семьи мобилизованных, проживающие в квартирах, где нет индивидуальных приборов учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников. Постановление об этом подписано премьером Михаилом Мишустиным.

При отсутствии счетчиков или их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан. И до настоящего времени семьям приходилось платить за мобилизованных, словно они тоже пользовались газом и водой. Теперь это будет отменено. Необходимо будет представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации.