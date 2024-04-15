СМИ: ЦБ проверяет аудитора QIWI-банка

Центральный банк России ведет проверку аудитора QIWI-банка – компании Kept. Регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у банка рисковых операций. Ранее ЦБ неоднократно предупреждал QIWI-банк о подозрительных операциях и вводил в отношении него ограничения, напоминают "Ведомости".

QIWI-банк проверяла международная компания KMPG, но в июне 2022 г. она ушла из России из-за санкций. Kept с того момента стала ее правопреемником.

Лицензия у QIWI-банка была отозвана в феврале. В сообщении ЦБ по этому поводу говорилось, что причиной стали "нарушение организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также документов Банка России"; "систематическое нарушение законов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ЦБ передал в правоохранительные органы собранные материалы, сообщалось, что управление "К" Федеральной службы безопасности проверяет деятельность банка. В то же время угрозы невыплат кредиторам, в том числе незастрахованным (в том числе держателям QIWI-кошельков), нет, поскольку финансовые трудности не были причиной отзыва лицензии, банку хватит активов на покрытие требований.

В начале апреля стало известно, что ЦБ подал иск в столичный арбитраж с просьбой ликвидировать QIWI-банк.