ABC News: Не менее девяти иранских ракет попали по авиабазам Израиля

По меньшей мере девять иранских ракет попали по двум израильским авиабазам в ходе атаки, сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на источник.

Так, утверждается, что пять баллистических ракет попали по военно-воздушной базе Израиля "Неватим", повредив транспортный самолет C-130, взлетно-посадочную полосу и складские помещения. Четыре ракеты попали по авиабазе Израиля в районе пустыни Негев.

Иранский Press TV сообщил, что все выпущенные Тегераном гиперзвуковые ракеты поразили цели в Израиле, преодолев системы ПВО. При этом сколько именно было выпущено гиперзвуковых ракет, не уточняется.

В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар по территории Израиля беспилотниками и ракетами в ответ на израильскую атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске. В Израиле заявили об отражении основной части атаки Ирана. В Минобороны еврейского государства сообщили о "совсем незначительном ущербе".