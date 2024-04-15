Сотрудника администрации Серова уличили в махинациях с личными отпусками

Сотрудницу администрации Серова поймали на махинациях с оформлением собственных отпусков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выяснилось, что в 2021-22 годах заведующая отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению муниципальным имуществом неоднократно выезжала за пределы страны в туристических целях. При этом, дни отсутствия были необоснованно учтены как рабочие, а потому за них была начислена соответствующая зарплата.

Стоит отметить, что в силу ст. 81 Трудового кодекса РФ отсутствие на рабочем месте служит самостоятельным основанием для расторжения трудового договора с работником. Сотрудница же, зная о начислении ей зарплаты, скрыла факт отдыха за границей и не попыталась вернуть выплаченные денежные средства, чем нанесла ущерб бюджету муниципалитета.

Выяснив все детали дела, прокуратура внесла главе Серовского городского округа представление об устранении нарушений законодательства. После этого председатель Комитета была привлечена к дисциплинарной ответственности, уволена из администрации, а также возместила причиненный ущерб в сумме свыше 40 тыс. рублей.

Кроме того, материалы проверки были направлены в органы предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки, результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре.