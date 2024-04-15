В аэропорту Екатеринбурга задержали троих агрессивных дебоширов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали сразу троих нарушителей порядка. В итоге никто из них не улетел.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, все случилось 12 апреля. Сначала наряд полиции потребовался к борту самолета "Екатеринбург - Москва". Прибывшие силовики задержали 41-летнего жителя Подольска Московской области. При посадке в самолет тот выражался нецензурной бранью и оскорблял сотрудников авиакомпании. На замечания мужчина не реагировал.

Затем полицейских вызвали к борту воздушного судна "Екатеринбург - Сургут", где дебоширил 34-летний житель Сургутского района. Ранее неоднократно судимый северянин при посадке вступил в конфликт с одним из пассажиров и начал оскорблять своего оппонента. Агрессора также задержали до выяснения.

Наконец, наряд вызвали к выходу на посадку к борту самолета, вылетающего рейсом "Екатеринбург - Москва". Возмутителем спокойствия оказался 41-летний житель столицы, который вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью и не реагировал на замечания.

В итоге всех дебоширов доставили в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово и составили на них административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Как отметили в полиции, всем троим представители авиакомпаний отказали в посадке и перелете.