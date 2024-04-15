Средняя зарплата в IT в два раза выше средней по экономике – 156 тысяч рублей

Средняя зарплата в российской IT-отрасли в два раза выше средней по экономике. В 2023 году она составляла 155,9 тыс. руб., это в 1,7 раза больше, чем в 2019 году, отчиталось Минцифры.

"Численность работников IT-отрасли стабильно прирастает и за четыре года увеличилась в полтора раза раза, к концу 2023 года составила 857 тыс. человек. Для сравнения в целом по экономике количество сотрудников за этот же период почти не изменилось", - сообщили в министерстве.

В целом отрасль заняла первое место по темпам роста ключевых показателей за последние четыре года среди всех крупных секторов экономики, говорится в исследовании, проведенном Высшей школой экономики.

"Объем реализации продуктов собственной разработки и IT-услуг увеличился с 2019 по 2023 год в 2,5 раза и составил 3,1 трлн руб. В среднем за год показатель рос на 26%. Для сравнения в целом по экономике рост объема реализованной продукции составил 1,6 раз за четыре года", - говорится в исследовании.

Инвестиции в основной капитал IT-компаний составили почти 500 млрд руб. Это в 4,4 раза больше, чем в 2019 году, и почти на 50% выше, чем в 2022 году. Экономика в целом выросла по этому показателю в 1,8 раза.