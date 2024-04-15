В полиции отрицают стрельбу в лицее Екатеринбурга

В полиции Екатеринбурга прокомментировали инцидент в лицее №173. В ведомстве отметили, что информация о стрельбе не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщили, что в лицее повздорили двое учеников. Один из них якобы прострелил другому руки из пневматического пистолета. На место вызывали Росгвардию, после чего участников конфликта забрали в полицию.

Как рассказали Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, сигнал о происшествии поступил в отдел полиции №5. В дежурную часть были доставлены двое молодых людей.

"Пострадавший видимых телесных повреждений не имеет. Информация о применении оружия не соответствует действительности", - заявили в МВД.

В ведомстве добавили, что сейчас полиция разбирается во всех обстоятельствах инцидента.