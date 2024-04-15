Азаров: на Украине мобилизацию "подкрепляют" стрельбой

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил о появлении нового "аргумента" у тех, кто проводит в "незалежной" мобилизацию. Речь идет о представителях территориальных центров комплектации (ТЦК).

"ТЦК в Украине окончательно потеряли человеческий облик. Они начали применять оружие против тех, кто пытается противостоять творимому ими беззаконию и вседозволенности", - написал Азаров в своем telegram-канале.

Азаров привел в пример ситуацию с украинцем Антоном Кудричем, который возвращался из города Рахов домой в село Богдан: на блокпосте его машину остановили на проверку и собирались сразу же мобилизовать. Парень заявил, что ему положена бронь по закону, поскольку его родной брат погиб во время конфликта.

"ТЦКшники не вняли его доводам. Вызвав подкрепление, они попытались "запаковать" парня в свое авто. Когда Антон смог вырваться и побежал в сторону леса, против него открыли огонь. Ранили в руку и ногу. Отец парня уверен, что этому вопиющему случаю хода не дадут. Дело "замнут", поскольку киевский режим покрывает друг друга, а ТЦК дана полная свобода действий и они уготовали всем украинским мужчинам незавидную судьбу – могилизация, окопы и мясорубка", - пишет Азаров.