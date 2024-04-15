15 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: группа «&quot;Щит&quot; Малой Родины» / vk.com/club221007752

Суд отказал противникам мусорного полигона "Екатеринбург-Юг" в проведении референдума

Сысертский районный суд отказал в исковых требованиях инициативной группе по проведению местного референдума. Активисты выступают против строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг". В прошлый раз суд встал на сторону местных жителей, однако в этот раз по неизвестной причине вынес совершенно противоположное решение.

Как рассказали активисты в паблике "Щит" Малой Родины", суд прошел очень быстро и спокойно. Позиция представителя местной избирательной комиссии была скорректирована, и он уже предвкушал итог, однако суд внезапно встал на сторону чиновников.

"Как может один и тот же суд принять разные решения? С чем связана позиция фемиды на этот раз? Можно только догадываться и сожалеть", - заявили активисты.

Они также заявили, что будут оспаривать решение в апелляционном суде.

"Мы будем отстаивать наши с вами интересы и естествленно не остановимся. Растерянности и сожаления нет абсолютно. Отзывы о судье Соболевой мы прочитали и абсолютно не удивлены. Впереди два апелляционных суда и новые собрания инициативной группы", - добавили активисты.

Инициативная группа, выступающая против мусорного полигона в Сысертской районе(2024)|Фото: группа «"Щит" Малой Родины» / vk.com/club221007752

Напомним, что еще в марте Сысертский суд встал на сторону местных жителей, выступающих против строительства мусорного полигона вблизи села Щелкун. Во время заседания адвокат Иван Волков заявил, что избирком взял на себя лишние обязательства по проверке собранных местными жителями подписей. Чиновники ссылались на выявленные ошибки, но даже их было недостаточно для отказа в проведении референдума, с чем ранее согласился и суд.

Комплекс "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд рублей может стать крупнейшим в УрФО. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовало против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Тогда активисты решили инициировать референдум, но Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала жителям в его проведении.

В начале марта стало известно, что Свердловский областной суд все же запретил строить под Сысертью новый мусорный полигон и постановил убрать его из территориальной схемы.

Теги: Екатеринбург-Юг, мусорный полигон, суд, Сысерть, инициативная группа


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