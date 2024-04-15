Все как у людей! "Аэрофлот" разрешил возить животных на соседнем кресле

"Аэрофлот" ввел на своих рейсах новую услугу – перевозку животных на соседнем кресле. Сервис доступен на собственных рейсах перевозчика и в полетах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU.

Новую услугу тестировали три месяца. Результаты показали, что она востребована у владельцев небольших животных и птиц – перевезено более 900 питомцев. В результате тестирования увеличены габариты контейнера для перевозки животных в салоне класса Бизнес.

В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг. Перевозка животного возможна в жёстком и полужёстком контейнере, при этом питомец должен иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя, сообщает авиакомпания.