В Россию может вернуться антиклещевой препарат для животных "Бравекто"

Российские владельцы собак и ветеринары бьют тревогу: в стране закончился препарат "Бравекто" американского производителя MSD – он защищает от болезней, переносимых клещами и блохами. Россияне особенно остро ощутили дефицит препарата в начавшийся клещевой сезон.

В России нет аналогичных препаратов – только профилактические средства. В Россельхознадзоре сообщили, что "Бравекто" легально не вводится в Россию с 2022 года. Граждане или охотятся за остатками препарата, или заказывают у частных продавцов, рискуя нарваться на подделку. "Известия" со ссылкой на Россельхознадзор пишут, что MSD подала заявление на прохождение проверок для возобновления поставок.

"Сейчас препарат сложно найти и в ветаптеках, и на различных онлайн-площадках. А если лекарство и есть, то стоит минимум в два раза больше, чем в прошлом году. Раньше его можно было купить за 2 тыс. руб., сейчас оно продается за 4–7 тыс. руб.", - цитирует издание владельца домашнего питомца.

Ветеринары говорят, что у "Бравекто" есть отечественные аналоги, однако у них есть побочки, например, у некоторых животных возникают нейротоксические осложнения.

В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) владельцев домашних животных сообщили, что сейчас в продаже представлены не только товарные запасы ветпрепаратов, но и "значительный объем препаратов, ввезенных частными лицами в нарушение требований действующего законодательства".