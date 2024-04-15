В Перми во время пожара в девятиэтажке погибли два человека: один упал с высоты

В Перми во время пожара в девятиэтажном жилом доме погибли два человека. Один из них, по словам очевидцев в соцсетях, выпрыгнул из окна в попытке спастись от огня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 08.35. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 44 человека личного состава и 11 единиц техники. По прибытию к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит горение квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома.

До прибытия первых подразделений самостоятельно эвакуировалось 20 человек. Еще двух человек огнеборцы спасли с помощью автолестницы. Также сотрудники МЧС не допустили распространения огня на соседние квартиры и помещения технического этажа, расположенного этажом выше.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 08.53 пожар был локализован, в 08.55 горение было ликвидировано.

Причина пожара устанавливается.