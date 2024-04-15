15 Апреля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Ремонт сетей водоснабжения в Астрахани активно продолжается

"Хочу наглядно вам показать, с чем связаны отключения водоснабжения в областном центре. За эту ночь наши коммунальщики заменили 12 единиц запорной арматуры. Они установлены ещё в 70-х годах, и за все это время капремонт ни разу не проводился", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

(2024)|Фото: astrobl.ru

На данный момент специалисты уже завершают работы по монтажу нового оборудования, ремонт сетей ЖКХ продолжается. Работы в рамках останова подходят к завершению.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В данный момент проводится обтяжка стыковых узлов последнего дюкерного перехода, расположенного по адресу ул. Красная Набережная, 7а. В связи с высоким износом коммунальных сетей на проведение работ потребовалось больше времени.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Из-за образования воздушной пробки идет большой сток воды. Водоснабжение будет возобновлено после окончания работ. На объекте контролирует ход работ глава города Астрахани Олег Полумордвинов и руководство профильных структур. Ситуация на личном контроле губернатора Игоря Бабушкина.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: ремонт сетей жкх, игорь бабушкин, коммунальщики, износ коммунальных сетей


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