Ремонт сетей водоснабжения в Астрахани активно продолжается

"Хочу наглядно вам показать, с чем связаны отключения водоснабжения в областном центре. За эту ночь наши коммунальщики заменили 12 единиц запорной арматуры. Они установлены ещё в 70-х годах, и за все это время капремонт ни разу не проводился", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На данный момент специалисты уже завершают работы по монтажу нового оборудования, ремонт сетей ЖКХ продолжается. Работы в рамках останова подходят к завершению.

В данный момент проводится обтяжка стыковых узлов последнего дюкерного перехода, расположенного по адресу ул. Красная Набережная, 7а. В связи с высоким износом коммунальных сетей на проведение работ потребовалось больше времени.

Из-за образования воздушной пробки идет большой сток воды. Водоснабжение будет возобновлено после окончания работ. На объекте контролирует ход работ глава города Астрахани Олег Полумордвинов и руководство профильных структур. Ситуация на личном контроле губернатора Игоря Бабушкина.