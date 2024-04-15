15 Апреля 2024
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Фото: В.Н. Горелых

Глава свердловского МВД устроил "разбор полетов" в ОВД Туринска

Глава свердловского гарнизона полиции генерал-лейтенант Александр Мешков посетил с рабочим визитом ОВД Туринска.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, Мешков принял участие в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности подразделения за первый квартал текущего года. Встречал главу гарнизона начальник ОВД подполковник полиции Алексей Боярских, возглавляющий отдел с июня 2020 года.

Как рассказал полковник Горелых, прежде чем приступить к "разбору полетов" по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений в отчетном периоде, генерал Мешков ознакомился с условиями, в которых работает личный состав. Он проверил боксы для служебного автотранспорта, изолятор временного содержания и отдел по вопросам миграции, где населению оказываются государственные услуги.

Александр Мешков в ОВД Туринска(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Среди положительных моментов при некомплекте 12,4%, которых достиг отдел полиции, отмечается снижение числа криминальных эпизодов против собственности (-7,1%; 26), в том числе краж (-13,3%; 13). Вместе с тем, в целом за три месяца 2024 года в Туринском районе зафиксирован рост зарегистрированных преступлений (+9,0%; 73).

Обеспокоенность вызывает ситуация с противодействием экономическим и коррупционным вызовам, розыском скрывающихся от следствия злоумышленников, в лесопромышленном комплексе, ЖКХ, в сфере незаконного оборота наркотиков, с расследованием преступлений, возмещением ущерба по уголовным делам, подростковой преступностью, незаконной охотой, аварийностью на дорогах с пострадавшими и по ряду других направлений деятельности.

Александр Мешков в ОВД Туринска(2024)|Фото: В.Н. Горелых

"Начальник ГУ МВД области заслушал должностных лиц, чьи коллективы не справились с поставленными задачами, и установил конкретные сроки по устранению имеющихся недостатков. По итогам оперативного совещания Александр Мешков привлек к дисциплинарной ответственности четырех руководителей отдела. В завершении мероприятия личному составу были поставлены конкретные задачи по наиболее приоритетным направлениям работы в текущем году", - отметил Валерий Горелых.

Теги: Мешков, Туринск, ОВД, визит


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