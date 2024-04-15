Samsung снова обогнал Apple по мировым продажам смартфонов

Мировые продажи смартфонов от Apple в первом квартале 2024 года снизились на 9,6% к аналогичному периоду прошлого года – продано 50,1 млн iPhone, доля компании на рынке составила 17,3%, пишет РБК, ссылаясь на отчет исследовательской компании International Data Corporation.

Из-за этого Apple снова уступает Samsung лидерство в рейтинге крупнейших производителей смартфонов. Южнокорейская компания за тот же период продала 60,1 млн смартфонов, реализация тоже упала, но не так критично, как у американцев – на 0,7%. Доля рынка Samsung – 20,8%.

Третье место на рынке занимает китайская Xiaomi с поставкой 40,8 млн смартфонов и долей в 14,1% рынка.