Из-за паводков цены на строительство домов могут резко вырасти

Масштабные паводки в регионах России могут привести к резкому росту стоимости строительных материалов и услуг в ближайшие месяцы, пишут "Известия". Такое развитие событий допустили в федеральном комбинате стеновых материалов "Винзер".

По словам экспертов, это связано с ограничениями в поставках из-за текущей геополитической ситуации и трудностями в привлечении рабочей силы в наиболее пострадавшие районы.

Причем трудности коснутся не только пострадавших от наводнений регионов. Ожидается, что стоимость строительства возрастет в первые месяцы после паводков из-за необходимости доставлять ресурсы из других регионов, что приведет к дополнительным логистическим расходам.

В группе риска, прежде всего, основные материалы для строительства и ремонта: сухие строительные смеси, материалы для отделки помещений, утеплители.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявлял, что 40% домов в Оренбургской области, которые пострадали из-за паводка, невозможно будет восстановить после того, как сойдет вода. Жители, которые лишились дома, смогут получить жилищные сертификаты.

Ранее мы уже сообщали, что цены на пиломатериалы и клееный брус, популярные в дачном строительстве, выросли за год в России почти на 30%, эксперты отрасли заявляют о возможном дефиците этих материалов к лету.