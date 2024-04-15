15 Апреля 2024
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Фото: официальный Telegram-канал Вадима Шумкова / t.me/silavpravdevshumkov

Из-за паводков цены на строительство домов могут резко вырасти

Масштабные паводки в регионах России могут привести к резкому росту стоимости строительных материалов и услуг в ближайшие месяцы, пишут "Известия". Такое развитие событий допустили в федеральном комбинате стеновых материалов "Винзер".

По словам экспертов, это связано с ограничениями в поставках из-за текущей геополитической ситуации и трудностями в привлечении рабочей силы в наиболее пострадавшие районы.

Причем трудности коснутся не только пострадавших от наводнений регионов. Ожидается, что стоимость строительства возрастет в первые месяцы после паводков из-за необходимости доставлять ресурсы из других регионов, что приведет к дополнительным логистическим расходам.

В группе риска, прежде всего, основные материалы для строительства и ремонта: сухие строительные смеси, материалы для отделки помещений, утеплители.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявлял, что 40% домов в Оренбургской области, которые пострадали из-за паводка, невозможно будет восстановить после того, как сойдет вода. Жители, которые лишились дома, смогут получить жилищные сертификаты.

Ранее мы уже сообщали, что цены на пиломатериалы и клееный брус, популярные в дачном строительстве, выросли за год в России почти на 30%, эксперты отрасли заявляют о возможном дефиците этих материалов к лету.

Теги: паводки, строительство, дома


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