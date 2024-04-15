Андрей Травников поставил задачи по сопровождению создания в Новосибирской области Особой экономической зоны

В еженедельном совещании под руководством главы Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Андрей Травников напомнил, что Новосибирская область направила в Министерство экономического развития России заявку на создание Особой экономической зоны (ОЭЗ).

"Мы в предыдущие годы не торопились с этим решением, потому что не хотелось создавать пустую площадку, не заполненную реальной инвестиционной деятельностью. Сейчас – тот момент, когда сошлись два фактора. Во-первых, есть необходимость дальнейшего расширения территории Промышленно-логистического парка, в котором земельные участки уже практически все закреплены за действующими и будущими инвестпроектами. Второе – появился якорный инвестор для Особой экономической зоны, причём очень важный для будущей деятельности всех других потенциальных инвесторов – логистический центр «Сибирский», у которого намерения – расширять возможности контейнерного терминала и других логистических проектов, входящих в его планы. Наш проект был представлен федеральному Министру экономического развития Максиму Решетникову, и задача одноимённого регионального министерства сегодня – сопровождать эту заявку для того, чтобы решение было принято максимально быстро, потому что инвестор намерен уже вторую и третью очереди логистического центра размещать на территории ОЭЗ, он фактически готовит строительные работы, поэтому сроки поджимают", - подчеркнул губернатор Новосибирской области.

Вторую задачу глава региона сформулировал для областного минэка - используя все меры поддержки, в том числе реструктуризацию бюджетных кредитов, которая была объявлена Президентом России в ходе Послания Федеральному Собранию в этом году, составлять план создания инженерной инфраструктуры для обеспечения Промышленно-логистического парка и ОЭЗ.

"Кроме минэка, есть задача практически каждому министерству. Минтрансу – реконструкция транспортной инфраструктуры и работы общественного транспорта, в первую очередь электрички, потому что вместе с уже реализуемыми и будущими проектами, на территории ПЛП будет создано несколько тысяч рабочих мест. Конечно, важно обеспечить эти проекты доступными рабочими руками. Главам муниципалитетов, которые находятся недалеко от ПЛП, так же – стимулировать жилищное строительство на территории Коченёвского, Новосибирского районов, города Оби. На все запросы, которые будут звучать в мой адрес о создании социальных объектов, развитии улично-дорожной сети, первый вопрос, который я буду задавать – что сделано для стимулирования жилищного строительства? Надо иметь это в виду и включаться в работу по планированию необходимых проектов», – подчеркнул Губернатор.

Рабочую группу по созданию ОЭЗ возглавляет первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков.