Весь подъезд в крови. В Академическом мужчина порезал руку своей сожительнице

Сегодня утром жители дома на Академика Парина, 43/3 были шокированы видом своего подъезда. Лестничная площадка была измазана кровью, везде валялись женские вещи. Позднее выяснилось, что у проживающей в доме пары произошел конфликт, в результате которого мужчина порезал свей 22-летней сожительнице руку.

Как передает сообщество "Злой Екатеринбург" со ссылкой на жителей подъезда, ранее похожие ссоры у пары уже происходили, однако всегда обходилось без крови. Мужчина якобы выкидывал девушку вместе с вещами в подъезд, при этом избивая. В этот же раз он вооружился ножом.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что несмотря на большое количество крови, обошлось без серьезных травм - пострадавшая получила повреждения, не опасные для жизни.

"В настоящее время полиция разбирается в ситуации. Со слов пострадавшей, претензий к сожителю она не имеет. Проводится проверка", - добавили в полиции.