Суд арестовал помещения в отеле Four Seasons по делу экс-совладельца банка "Югра"

В Москве суд арестовал в качестве обеспечительной меры торговую галерею "Модный сезон" около Кремля. Конечным владельцем объекта считается экс-совладелец банка "Югра" Алексей Хотин, передает РБК.

Ограничения, наложенные судом, коснулись и площадей в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel Moscow, расположенного в том же здании, что и галерея.

Истцом по делу, в рамках которого наложен обеспечительный арест, выступает ФССП, служба просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина.

На прошлой неделе стало известно, что судебные приставы хотят изъять у Хотина 1,5 млн кв. метров коммерческой недвижимости в рамках дела компании "Русь-ойл". Федеральная служба судебных приставов в марте подала в Мещанский районный суд Москвы 13 исковых заявлений к Хотину и связанным с ним структурам. В качестве ответчиков в карточках дел помимо Хотина указано более 50 компаний, которые владеют (полностью или частично) объектами коммерческой недвижимости.

Стоимость всех активов, которые ФССП хочет изъять у Хотина, консультанты оценивают в 100-120 млрд руб.

Напомним, в марте суд приговорил Хотина к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд рублей банка "Югра". Суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в банке временную администрацию, а затем отозвал у него лицензию. В апреле 2019 г. под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина – уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб.