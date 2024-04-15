На Ишиме саперы взрывают лед

В Тюменской области военные инженеры приступили к уничтожению ледяных заторов на реке Ишим, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Власти региона предупредили ишимцев о громких звуках. Территория на месте проведения работ оцеплена полицией. Серию направленных взрывов, которые избавят реку Ишим ото льда, проводят саперы ТВВИКУ. Решение об уничтожении ледяных заторов принял накануне губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ликвидация ледяных заторов нужна для защиты мостов и гидротехнических сооружений. Для защиты населенных пунктов от паводка, используются тротиловые заряды, которые закладываются в подготовленные лунки во льду на глубину до метра. После этого одновременно подрывают более десятка зарядов. Мощность взрывов может достигать более 300 килограммов.

Как правило, лед взрывают в тех местах, где он толще всего. Также заряды закладывают там, где реки сужаются или резко меняют русло.

Напомним, режим ЧС введен в Тюменской области заблаговременно, с 8 апреля. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники.

Согласно предварительному анализу от Росгидромета, предполагается, что высшие уровни воды в Тоболе и Ишиме будут находиться на пике паводка к 20 апреля.